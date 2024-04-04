نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد تتزوج رياض الخولي والعوضي يحاول قتلهم.. أبرز أحداث الحلقة ٢٤ من مسلسل 'حق عرب ' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة ٢٤ من مسلسل “ حق عرب ” حول زواج حنان من عبد ربه وطلب منها عبد ربه أن تزيل الرحم حتي لا تقوم بالإنجاب منه ولكن حنان ترفض ذلك.

و في مشهد آخر يذهب عرب إلي منزل عبد ربه لمحاولة قتله وقتلها ولكن يستطيع أصدقائه سيحة ومحسن إيقافه.

حق عرب

حق عرب

حق عرب

و في منزل عرب تلوم عليه صباح وماجدة أنه آتي إلي المغربيلن بهذه الحالة ويطلبنا منه أن يعود إلي فيلا أبو عمار حتي يبدأ في العلاج.

و تسأله أنغام هل سبب عودته زواج حنان؟

و بعد نزول عرب إلي الشارع يبدأ رباح في مضايقته وإهانته ببعض الكلام.

و يذهب عرب ليشتري مخدرات حتي يتناولها ولكن يأتي يوسف وهو الطفل الذي كان عرب سببًا في شفائه.

و في منزل عرب يحاول علي أن يقنع عرب وماجدة أنه يريد أن يبيع المنزل حتي يشتري منزل زوجية لخطيبته يليق بيها.

و لكن على الفور يرفضان سويًا على هذا الطلب و لكن علي مازال مستمر على رأيه.

أبطال مسلسل “ حق عرب ”

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر قناة on drama في تمام الساعة ٩ مساءً، وقناة on في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة