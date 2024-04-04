نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نسرين طافش تتصدر تريند جوجل في مصر والسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة نسرين طافش تريند جوجل في مصر والسعودية نظرًا لإنتشار أخبار حول حبسها لمدة ثلاثة سنوات.

كما أيدت المحكمة، أمس الأربعاء، الحكم الصادر بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه لإحدى السيدات.

ورفضت محكمة "جنح مستأنف 6 أكتوبر" الاستئناف المقدم من الفنانة في حكم حبسها 3 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للفنانة أنها بدائرة "الشيخ زايد" التابعة لمحافظة الجيزة بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ 4 ملايين جنيه.

كما قدم دفاع المجني عليها صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ، يتضمن أمرًا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومذيلا بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

آخر أعمال نسرين طافش

والجدير بالذكر آخر أعمال نسرين طافش مسلسل "دون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود وآخرين، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.