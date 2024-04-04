نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حسام حبيب يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان حسام حبيب تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره ببرنامج على المسرح، والتي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب.

وتحدث الفنان حسام حبيب عن الكثير من الأمور الشخصية، ومن بينها علاقته بالله، وغيرها من الأمور.



وقال: "أنا بحب ربنا جدا ودايما في دماغي بس حاجة غريبة جدا مبصليش، انا خايف ابقى مزعل ربنا مني علشان كده اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وده غلط".



حسام حبيب:بخاف من ربنا ولكن أتمنى أن أصلي

وأضاف: "الهروب فيه نوع من أنواع الكذب لإن ربنا شايف عيوبي ومطلع علي كل شيء وشايفني طول الوقت، وبالتالي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما اقف قدام ربنا اخطائي هتقل".

وأشار: "كما يقول المثل، الجنة بلا أهل لا تُطاق، ولكن هذا لا يعني أنني لا أبالي بمشاعركم عندما أقول إن رضا الله هو همي الأكبر، على العكس، لا شيء يخفى، ولا يوجد حزن أو فرح يدوم إلى الأبد".



حسام حبيب يوجه رسالة لجمهوره... فما مضمونها؟

واختتم: "كل ما مررت به من أحداث، سواء كانت سيئة أو جيدة، أعتبرها صفحة طويتها، وأؤكد لكم أن حبكم لي يحتل مكانة كبيرة في قلبي، لكن ليس على حساب رضا الله جل جلاله، وأتمنى أن يكتب لي الله الفرصة لأقدم لكم أعمالًا جديدة تنال إعجابكم، فهي مصدر سعادتي الحقيقية".

آخر أعمال حسام حبيب

والجدير بالذكر آخر أعمال حسام حبيب كان أغنية "كدابة"، وحذفها موقع اليوتيوب بعد مرور 5 أيام على إطلاقها، بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق لحسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

