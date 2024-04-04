أمير كرارة يتراجع عن فكرة السفر ويبدأ رحلة الانتقام من أحمد رزق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 08:33 صباحاً - تطورات كثيرة شهدتها أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل بيت الرفاعى، حيث يفتح يحيى "تامر نبيل" مكتب محاماه رسمياً، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق "أحمد رزق" ويخبر يحيى وسعيد - محمد لطفى" وجمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بقراره حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

علي الجانب الاخر يستطيع يحيى وسعيد وجمالات إرجاع ياسين عن قراره مع البحث عن براءته في كل الاتجاهات، وفى نفس الوقت تعرض سامية على ياسين أن يأخذ الشبكة التي اشتراها لها مرة أخرى ولكنه يرفض تماما، ونفس الأمر بالنسبة إلى سعيد وبذرة يعرضون إعادة الأموال التى أعطاها لهم ولكن ياسين يرفض الحصول على أي اموال منهم لأنه لا يحتاجهم.

كما شهدت الحلقة 24، مواجهة بين رقية - ملك قورة" وناهد - عايدة رياض"، وأكدت رقية لها أن فاروق - أحمد رزق" لن يعترف أمام الكل أنها والدته، وأن معه حق في ذلك فكيف يقول إن أمه كانت راقصة ودخلت السجن في قضية دعارة، كما أنها تريد أن تنجب طفلها ولا تكون جدته سوابق لتنفعل عايدة عليها وتصفعها على وجهها، لتصطدم في الأثاث وتسقط وتنزف ويتم نقلها إلى المستشفى مباشرة.

يخبر الطبيب المعالج ل رُقية- ملك قورة، فاروق -أحمد رزق، بأن النزيف توقف ولكن مريض الإيموفيليا يكون هناك احتمالية تعرضه لنزيف داخلى فالأفضل أن تظل تحت الملاحظة في المستشفى، وبعد الاطمئنان على حالة رقية تغادر المستشفى وتعود إلى المنزل، وفى نفس الوقت تقرر عايدة مغادرة البيت ويؤكد لها فاروق بأن تركها المنزل في مصلحة الكل، وأن عليها الإقامة في شقة الدقى مع حراستها طوال الوقت.

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.