غدًا.. حفل الموسيقار يحيى خليل بمسرح سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل للموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر وذلك في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة الموافق 5 إبريل بمسرح سيد درويش“ أوبرا الإسكندرية” بمشاركة المغنية الفرنسية ديجايما مع نخبة من ابرع العازفين.

حفل يحيى خليل

يتضمن البرنامج باقة منوعة من أعمال يحيى خليل التى تتميز بطابع فنى فريد حيث يمزج عدة قوالب موسيقية منها الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى يقدمها برؤيته الفنية الخاصة .

نبذة عن الموسيقار يحيى خليل

المعروف أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذي جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية في اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلالف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم وإكتشاف عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات حديثة للآلات الموسيقية.