زوي سالدانا تناشد ديزني بإعادة تقديم Guardians Of The Galaxy

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت النجمة زوي سالدانا أن على شركة مارفل العمل على إعادة تقديم أعمال سينمائية في المستقبل يظهر بها فريق أبطال حراس المجرة من عالم مارفل السينمائي الشهير.

ووفق ديد لاين، جاءت هذه التصريحات من زوي بعد ان تم طرح آخر فيلم يشهد ظهور طاقم أبطال حراس المجرة ضمن عالم مارفل من إخراج جيمس جان.

نجاح الجزء الثالث

ونجح الجزء الثالث الجديد من سلسلة أفلام حراس المجرة Guardians Of The Galaxy Vol. 3 في تحقيق افتتاحية ضخمة بشباك التذاكر داخل وخارج الولايات المتحدة الامريكية.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، فإن الفيلم حقق على مستوى العالم في يومه الافتتاحي بالسينما 282 مليون دولار، متفوقا على التوقعات لافتتاحيته.

تفاصيل عن العمل

وفيلم Guardians of the Galaxy Volume 3، هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام حراس المجرة الشهيرة، ضمن عالم مارفل السينمائي.

الجزء سيكون الختامي لهذه السلسلة الناجحة، التي صنعها المخرج جيمس جان، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

ويجسد الشخصية الرئيسية في الفيلم كريس برات، ومع زوي سالدانا، وويل بولتر، وكارين جيلان وفين ديزل، وشون جن، وديف باتيستا وبرادلي كوبر.

ويشارك كضيف شرف النجم سيلفستر ستالون، مجسدًا شخصيته التي ظهر بها في الجزء الثاني من السلسلة.