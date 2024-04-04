"باب الجنة" يستأنف عرضه الأخير على مسرح 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - استأنفت فرقة أطفال مسرح 23يوليو المسرحية، مساء أمس الأربعاء، تقديم العرض المسرحي "باب الجنة "،وذلك ضمن عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الغربية.

أحداث العرض المسرحي باب الجنة

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقدم على خشبة مسرح 23 يوليو بعنوان "باب الجنة"، حول عدد من أبناء إحدى الحارات الذين يحاولون تجميل الحارة التى يعيشون بها بقيادة "عم صابر"، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، رغم الصراع الكبير مع أشقياء المناطق المجاورة لهم.

صناع مسرحية باب الجنة

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: باتريك، بركات، سلمى، ملك، نور، اياد، بوسى، جنى، مودة، مهند، ركان، رقية، أحمد، يوسف، أسامة، لوجى، مكة، فريدة ، تأليف محمد عبد الحافظ، ديكور حسين راشد، ومن إخراج خالد النموري.

عروض ثقافة الغربية

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "باب الجنة" من إنتاج الإدارة العامة لمسرح الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويأتي العرض ضمن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.