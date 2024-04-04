بمشاركة الأطفال.. تنوع ثقافي وفني بأنشطة قصور الثقافة بالغربية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية عقد عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة.

مرض التوحد عند الأطفال

في هذا الإطار، ناقشت مكتبة دار الكتب بطنطا مرض التوحد عند الأطفال، حيث أوضحت د. عزة القزاز، مدير الإعلام الصحي بمديرية الصحة بالغربية أن الوقاية خير من العلاج، لافتة إلى ضرورة عمل كافة الفحوصات الطبية على الزوجين، والتأكد التام من خلوهما من أية أمراض وراثية، تجنبا لإصابة أطفالهما ببعض الأمراض، وفي مقدمتها التوحد.

ورش فنية

وضمن احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان المبارك، شارك العديد من الأطفال بورشة فنية أقيمت ببيت ثقافة السنطة، حيث تسابق الصغار للتعبير عن مظاهر الشهر الفضيل، من خلال رسم عدد من اللوحات الفنية، فيما أكد الشيخ أشرف السماحي، الإمام والخطيب بأوقاف الغربية أن شهر رمضان هو شهر التكافل الاجتماعي، وذلك خلال كلمته بمحاضرة أقيمت بقصر ثقافة المحلة، بعنوان "كفالة اليتيم".

ورشة حكي

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقدت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ورشة حكي بمشاركة العديد من الأطفال، حيث تعرفوا على بعض من القيم المجتمعية الصحيحة، من خلال قراءة في كتاب "العصفور الأسود" للمؤلف سلامة محمد سلامة.