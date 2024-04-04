نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام العرض المسرحي "شهرزاد" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أربعة أيام شهدت إقبالا كبيرا من الجمهور، اختتمت فرقة روض الفرج المسرحية بالقاهرة ليالي العرض المسرحي "شهرزاد"، الذي قدم ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث شهر زاد

العرض يتناول قصة الأميرة شهرزاد التي تحكم مملكة ورثتها عن أبيها في العشرين من عمرها ولكن يعيبها حب التملك والسيطرة، ودبرت المكائد للانتقام من جندي رفض الزواج منها بالرغم من أنها منحته رتبا عالية، ولكنه أحب فتاة أخرى.

صناع عرض شهر زاد

العرض تأليف بيرم التونسي، ألحان سيد درويش، إخراج محمود عطية، توزيع عبد الله رجال، قيادة أوركسترا عادل مصطفى، تصميم ملابس منال حسين، مخرج منفذ هبة حسن، تصميم استعراض سيد فاروق، ديكور علاء الحلوجي.

"شهرزاد"، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

ويشار أن أنشطة هيئة قصور الثقافة تشهد زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، بجانب أنشطة الهيئة المتعددة والمستمرة في كل الفروع الثقافية احتفالا بالشهر الفضيل.

