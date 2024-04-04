نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الفرقة القومية للموسيقى العربية بمسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من حرص وزارة الثقافة على استمرار صون الهوية الفنية تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للفرقه القومية للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس 4 إبريل على مسرح الجمهورية.

حفل للفرقة القومية للموسيقى العربية بمسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الغنائية التى ظهرت خلال زمن الفن الجميل منها:" سبحة رمضان، الشوق، ياخلي القلب، القلب يعشق، تم البدر بدري، ياعيني ع الصبر، التوبة، ع التوته والساقية، احبك، مال القمر، تعب الهوي قلبي، اسبقني ياقلبي، لعيون السود، دارت الايام “، أداء كل من: ابراهيم رمضان، ايناس عز الدين، سعيد عثمان، أحمد عصام،أحمد سعيد،ريم كمال”.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الإندثار.