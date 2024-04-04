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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أمير المصري أثناء مداخلته مع برنامج "تفاعلكم" عن خسارته لدور في عمل أجنبي بسبب دعمه للشعب الفلسطيني.

أمير المصري:إنك تبقى صاحب موقف وقضية انسانية دة أهم من أي حاجة



وقال: "خسرت دور في مسلسل كان بالنسبة لي مهم وهيبقى نقلة حلوة، بسبب دعمي لفلسطين، بس في الآخر هي مش خسارة إنك تبقى صاحب موقف وقضية انسانية دة أهم من أي حاجة".

وأضاف: "أنا مش ندمان على دة خالص ولو رجع الزمن كنت هعمل كدة تاني وأنا حاسس إن كل ممثل أو كل مشهور عنده منصة، مسئوليته يوصل صوته خصوصا إن في ناس معندهمش الإمكانيات يعملوا كدة، فانا زي أي حد عنده صوت يقدر يعمل صوت، حتى لو حاسس إنها قليلة، هي بتفرق".

وأشار: "أنا عملت فيلم اسمه Limbo وكلمني المخرج وأنا وكذا حد من هوليوود وأوروبا هنتبرع بحاجات من الأفلام والمسلسلات لصالح غزة، وأنا هتبرع بجاكيت أيقوني في الفيلم عشان يتباع والقيمة تروح لأهالي غزة".



آخر أعمال أمير المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال أمير المصري مسلسل "مليحة" للمخرج عمرو عرفة ومن بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أشرف زكي، علي الطيب، مروان عايش وغيرهم.



أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.