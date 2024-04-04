نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحداث الحلقة الـ 9 من مسلسل "كوبرا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "كوبرا" الكثير من المواقف المثيرة، تورط محمد إمام في الزواج من ابنة العمدة بعدما وجدها والدها في منزله وهدده بقتله، فوافق على الزواج منها.

وصل أحد رجال شيخون إلى كوبرا في القرية التي يختبيء بها، ويعتدي عليه ولكنه يتمكن من ضربه قبل لحظات من دخول نسمة بنت العمدة.



تعرضت والدة كوبرا إلى أزمة صحية في نهاية الحلقة، وقبلها اكتشفت سماح شقيقته أن زوجها متزوج عليها ومقيم في شقتهما برفقة زوجته الحامل.

شخصية محمد رمضان في مسلسل "كوبرا "

ويقدم محمد إمام في "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، حيث يخوض رحلة هروب طويلة خلال شخصية شاب يدعى علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا" الذي يخرج من السجن ويأمل في بداية حياة جديدة ولكنه يجد مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطة في جريمة قتل ويفقد أمه وأخته ويضطر للتنقل بين عده مُدن للإختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.

أبطال مسلسل" كوبرا "

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

آخر أعمال محمد إمام

ويعود محمد إمام بهذا العمل إلى منافسات دراما رمضان، بعد غياب عامين إذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل وإخراج شيرين عادل.