الحلقة الـ 25.. أعرف ضحية 'رامز جاب من الآخر'

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ بعد قليل الحلقة 25 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة، ويحل النجم حسن شاكوش، وطليقته النجمة ريم طارق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها النجم حسن شاكوش، برفقة طليقته النجمة ريم طارق، ومن المقرر أن تشهد حلقة الليلة من برنامج «رامز جاب من الآخر»، الكثير من الطرائف والتصريحات الخاصة حول حياتهم الخاصة والفنية.

يزداد البحث في الفترة الحالية عن ضحايا برنامج رامز جلال والذي يعرف برامز جاب من الأخر، ويتسائل الكثير من محبي البرنامج ومتابعينة في كل مكان في مصر والوطن العربي عن ضحايا رامز اليوم، حيث من المقرر أن تعرض اليوم الحلقة 25 من البرنامج، ويعتبر برنامج رامز جلال من البرامج الأيقونية التي يأتي كل رمضان منذ العديد من السنوات، ولهذا يسعي الكثير من محبي البرنامح معرفة ضحايا البرنامج اليوم.

وقبل الحديث عن ضيف رامز جاب من الاخر اليوم،، فإن برنامج رامز من الأخر إستضاف العديد من النجوم المميزن هذا الإعلام علي المستوي الإعلام، والرياضة، ومن بين أبرز هؤلاء الضيوف أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، وغيرهم، ومن المتوقع أن يكون ضيف هذه الحلقة هي دينا الشربيني وروبي، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة مزيدا من الإثارة والتشويق.

موعد برنامج رامز جاب من الأخر

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جاب من الأخر مساء كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة أو في موعد أذان المغرب بشكل دقيق.

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.



