خاص.. عبير منير تكشف عن كواليس جديدة من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة عبير منير بعض كواليس مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، قالت في تصريحات خاص للفجر الفني: "كواليس العمل في رحيل كانت ممتعه، وانا اجسد دور ام للفنانه مي القاضي والفنان محمد الكيلاني، بجانب العمل مع احمد صلاح حسني وياسمين صبري لذلك كواليس العمل كانت فكهيه وبها بعض المشاهد الكوميديا ونسخر علي بعض في المشاهد وكان هناك جو من المحبه والالفه".

وإضافت عبير منير:" تظهر ياسمين صبري هذا العام بشكل مختلف وتظهر بملامح شخصية مختلفه وممتعه، سوف يراها الجمهور في ثوبها الجديد، ويرجع نجاح العمل والشخصيه للمخرج محمد عبد السلام، الحقيقي طلع احلي ما في ياسمين صبري وخاصه مشهد ترحيلات السجن حاجه ابدع والمسيقي اللى نازله وملامح الوجه".

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

موعد عرض مسلسل رحيل والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي، قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة