مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 25.. حزلقوم يبدأ المسابقة والكبير يساعده

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 ببدأ المسابقة تحت إسم "من سيربح ½ مليون" والذي قدمها الفنان عمرو رمزي، ونادى عمرو رمزي على حزلقوم وظلا يتحدثان، وسأله عمرو رمزي من يتواجد معه أخبره أنه معه الكبير وزوجته والعترة وهجرس.

حزلقوم يجيب بشكل صحيح في المسابقة

ثم سأله عن مواهبه والأشياء اللي يحب فعلها ثم بدأ المسابقة وشرح له عمرو رمزي وسائل المساعدة "الاستعانة بصديق، والاستعانة بالجمهور، وحذف اجابتين، أو الإنسحاب".

وبدأت أسئلة المسابقة بسؤاله عن من هما الوالدين وساعده الكبير في الإجابة بإنه الأب والأم وجاء السؤال الثاني بسؤاله عن لون فاكهة لونها أحمر وكانت الفراولة وساعده الكبير، وجاء السؤال الثالث بإكمال مثل شعبي "جت الحزينة تفرح مالقيتلهاش مطرح" ويجيب إجابة صحيحة.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.