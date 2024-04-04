نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكيت وجزمة.. رامز جلال يسخر من ملابس هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت بعد قليل الحلقة 25 من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساء عقب آذان المغرب مباشرة.

مقدمة رامز جلال علي هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز

وحلت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ضيوف الحلقة 25 من برنامج رامز جاب من الآخر، وقدم رامز ضيوفه: "احنا معانا انهارده ضيفين عندهم مشاكل مع الرجالة أولهم هبه الحسين جايه البرنامج لابسه ملابس ساموراي والتانية جايه لابسه بنطلون اخوها، الاتنين مش عايزين تجوزوا واحد اطلقت ومش عايزه ترجع والتانية عنده مشكلة مع الرجالة».

رامز جلال يسخر من ملابس هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز

وفور استقبال "رامز" الفنانة لبني عبدالعزيز سخر من إطلالتها قائلا: "لابسة جاكتة أنور وجدي"، بينما سخر من هبة الحسين، ومن ملابسها قائلا "مسوداها ليه جاية تعزي ولا إيه، دي مش جزمة دي خف جمل"، وسألها هل فيه مشروع "خطوبة" قريبا، وأكدت الأمر.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.

موعد برنامج رامز جاب من الأخر

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جاب من الأخر مساء كل يوم من أيام شهر رمضان الكريم عبر قناة mbc مصر في تمام الساعة السادسة أو في موعد أذان المغرب بشكل دقيق.

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.