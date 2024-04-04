نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يتبادلان إلغاء المتابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انفصال منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ألغى الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز متابعة بعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد فترة من إعلان انفصالهما.

وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن أحمد العوضي وكتبت عبر “إنستجرام”: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".