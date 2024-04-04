نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة السقا وطارق لطفي لباسم سمرة وتخطيط للقتل من الأخير..ملخص حلقة 25 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت منذ قليل الحلقة 25 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث، حيث كشفت عن وجود أسرار عديدة تخص العتاولة وعيسى الوزان.



وبدأت أحداث الحلقة بمي كساب (عائشة) التي ذهبت لباسم سمره (عيسى الوزان) تخبره بموافقتها على الزواج منه مقابل قتل السقا (نصار) وأخذ حق ابنها مالك واسترجاع ابنها فارس، وتطلب منه حرق منزل عائلة العتاولة وقتل نجل زينة الحامل به لتأخذ بثأرها من السقا ( نصار ).

تطلب فريدة سيف النصر (سترة العتره )من أحمد كشك ( السبتي) أن يبحث لها عن شنطة الذهب التي تحتفظ بها ميمي جمال ( نجاة)، وتخبر سترة خضر أنها تشك في نصار أن يكون هو السارق، فيما تكشف الأحداث أن السبتي ودينا رفارف هما من قاما بسرقة الذهب.

واجه السقا وطارق لطفي (نصار وخضر) باسم سمرة (عيسى الوزان) بحقيقة قتله لنجل نصار، ليرد عليهم بأنهم السبب في انتحار شقيقته، وفجرا المخزن الخاص بعيسى الوزان أمام عينه.



وتنتهي الحلقة باتفاق باسم سمرة (عيسى الوزان) مع مي كساب (عائشة) على قتل صلاح عبد الله (عم خميس) للانتقام من نصار.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد