نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة 26 من مسلسل "قلع الحجر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة 25 من مسلسل قلع الحجر بمقابلة روحية بأخيها العمدة فرماوي وإخباره بالإبتعاد عن الظلم والأخذ بالثأر من عائلة الشواكيش.

تخبر زوجة فرماوي سبب وفاة زوجته الثانيه عواطف، قائلة عواطف كانت مصابة بالمرض الخبيث، والفلوس اللي كنت بأخذها منك كنت بصرفها على علاج الكيماوي لأنها مكنتش عايزة تقلقك، ليكذبها فرماوي وتنفعل عليه وتقوم بتركه، ثم ينادي عليها فرماوي ويمنعها من الخروج.

يصالح محرم زوجته المهندسة خلود وترفض المصالحة معه لعدم إخبار والده بالزواج منها.

وتنتهي الحلقة بضرب عبد الحي أخته كريمان ضربًا مبرحًا لاخبار أخيه مصطفى بقصة حب مهدي لأخته كريمان لينفعل عليها ويصفها بالعار، ليدخل والده حرازي وينفعل عليهم ليدافع عن ابنته كريمان.

يبكي جلال ابن فرماوي بسبب وفاة والدته عواطف، ويطالبه بالبقاء معه بجانب سلسبيل، ويطالبه فرماوي بالذهاب معه إلى الصعيد.



وتتوتر العلاقة بين أخت كريمان الكبرى بسبب انتشار خبر حبها لمهدي بين عائلة العمامرة



يفتح مهدي موضوع زواج أخيه مع مرات أخيه وفاء، والوصول إلى حل إخبار والده بأنه تزوج، ويفكر محرم في موضوعه.



تنفعل أخت كريمان على أخيها مصطفى ويقوم الآخر بالتهديد حول مقتل مهدي بعد عودته من أسوان.



أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

