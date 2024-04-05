نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هبة الحسين ولبنى عبد العزيز الخالدي يتصدران تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانتان والمؤثرتان السعوديتان هبة الحسين ولبنى عبد العزيز الخالدي، تريند محركات بحث جوجل نظراً لظهورهما ببرنامج رامز جاب من الآخر مع الفنان رامز جلال.

وقعت الفنانتان والمؤثرتان السعوديتان هبة الحسين ولبنى عبد العزيز الخالدي في فخ حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر، وقدمهما رامز في بداية الحلقة بطريقته الساخرة، مركزا على نشاطهما على السوشيال ميديا.

وقال : "معانا نجمتين نفسي أقفش لهم هوية، شوية مذيعات وشوية ممثلات، واللي زاد وغطى عاملين فيها رواد في الحركة النسوية، واخدين إنستجرام منصة لبث أفكارهم المسمومة، واحدة تقول المرأة العاقلة لا تتزوج، والثانية تقول مفيش راجل لا يخون، بتجمعي ليه يا ولية؟ هو في أوفى من الرجالة على وجه الأرض؟ معنا ومعكم اللي ملهمش عزيز، وبيكرهوا الرجالة بشكل يغيظ".

رامز جلال يسخر من هبة الحسين لهذا السبب!



وسخر رامز من إطلالة هبة الحسين بمجرد وصولها قائلا: "مسوداها ليه إنت رايحة تعزي؟ ولابسة طقم ناقص له سيف ويبقى بدلة ساموراي، ودي مش جزمة دي خف جمل، شبه جوكر الكوتشينة".

وسأل رامز هبة الحسين عن إمكانية عودتها للمطرب السعودي عايض يوسف، كما سألها: "عاملة عملية في مناخيرك"، وهو ما أكدته معبرة عن رغبتها في إجراء مزيد من عمليات التجميل.

لبنى عبد العزيز تكشف عن قصة حبها

وسأل رامز لبنى عبد العزيز: "إنت معقدة من الزواج؟"، لترد قائلة: "أنا مش متزوجة لكن في مشروع زواج".

كما سألها: "بتحبي البرامج أكثر أو التمثيل أو إخصائية تغذية؟"، وأجابت: "أي حاجة تجيب فلوس ندوس، حتى لو أوبر فلوسه أكثر من التمثيل أشتغل أوبر".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر



ويشهد برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي يذاع يوميا عقب أذان المغرب كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف،ومن أبرز النجوم الذين وقعوا في فخ رامز هذا العام، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي المرغني، أيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.

