نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلاش يكشف نصف الحقيقة لمصطفى شعبان.. ملخص الحلقة 25 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أحداث الحلقة ال 25 من مسلسل المعلم

بدأت الحلقة بذهاب المعلم إلى فيلا الجنتل ويطلب منهم أن يتركوا الفيلا لكي يعيد لهم شحنة المخدرات، ثم يطلب من الجنتل أن يأتي غدا ومعه المحامي لكي ينقل له كل محلات والده.

وتتوالي الأحداث وتأتي مكالمة هاتفية من المعلم قلاش فيذهب إليه المعلم، قلاش قال للمعلم إنه سيريه نصف الحقيقة ليأخذ حقه، ثم سيكشف له بقية الحقيقة بعد الانتقام. عندما سأل المعلم إذا كان لديه يد في دس المخدرات في سيارة والده، رد قلاش بأنهم ليس لديهم يد في هذا الأمر، وأن بضاعة المخدرات كانت بضاعته، ودخلت إلى سيارة والده عن طريق المعلم شداد في عجل السيارة.

أكمل قلاش قائلاً: بعد التحقيقات، تبين أن المعلم شداد هو من قام بإبلاغ الشرطة بوجود مواد مخدرة في سيارة المعلم حامد، بهدف التخلص منه ومن بضاعة قلاش. ونتيجة لذلك، تم القبض على المعلم حامد وضبط البضاعة المشبوهة. وبسبب تورطهم في هذه القضية، أصبح كل من المعلم شداد والمعلم جنتل مشتبهًا بهما في تجارة المخدرات، حيث تمكنوا من تهريب المخدرات التي كانت مخبأة في سيارة المعلم حامد دون أن يتم الكشف عن مكانها من قبل الشرطة.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحاً، إعادة ثانية: 6:45 صباحاً، إعادة ثالثة: 10:30 صباحاً، إعادة رابعة: 4:30 مساء.