نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن البلام: "ابنتي تسببت في تدمير شخصيتي وهذا سر نجاحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​​​نجح الفنان الكويتي حسن البلام في خطف قلوب الجمهور من خلال أحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، وتحدث حسن خلال لقائه عن الأدوار الفنية التي ندم على أدائها خلال مسيرته الفنية، وغيرها من الأمور.

حسن البلام يتحدث عن علاقته بابنته الوحيدة

وقال: "استقبلت ابنتي الوحيدة مزيان وأنا في عمر 45 عاما، واستقبلت الخبر في فترة الحجر الصحي وقت جائحة كورونا، وكنت وقتها في السعودية وابنته ولدت في الكويت، وكانت لحظة غريبة عليا".

وأضاف:" ابنتي تسببت في تدمير شخصيتي بسبب المشاعر التي بات يشعر بها معها، وبسبب لعبي معها وسعادتي بها، وسو ف أعطي لابنتي كل ما أمتلك لأجعلها في حالة أمان مادي".

وتابع:" بدأت حياتي من الصفر، ونشأ ت في ظروف صعبة إلى أن وصل إلى المكانة الحالية، لذلك فإني لن أبخل على ابنتي بأي شيء تطلبه".

وقال " بدأ ت من الآن في توفير المال من أجلها، لأني فعلت كل شيء في حياتي وأصبحت لا أحتاج شيء آخر".

وواصل:" أنا أتذوق إفيهات الفنان محمد نجم، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، هؤلاء أقرب لي من عادل إمام، خصوصًا فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)".

واختتم : "هناك بعض الفنانين، يقيمون ضحكات الجمهور الذي يُشاهد عروضهم المسرحية، والأفضل منهم، يأخذ أرقامهم الهاتفية، بشأن التواصل معهم، وتقديم دعوة مجانية لهم، لحضور المسرحية يوم التصوير التليفزيوني، ويجلسون في الصفوف الأولى، حتى وإنّ بلغ عددهم 200 شخصًا".

من هو حسن البلام؟

يشار إلى أن حسن البلام، هو ممثل كويتي، بدأ مشواره الفني في منتصف التسعينات القرن العشرين، من خلال مسرحية الذيب والعنوان الثلاث، ثم توالت أعماله الفنية فشارك في أكثر من عملا فنيا سواء أكان في المسرح أو التلفزيون، ومن أبرز أعماله قرقيعان، طاش ما طاش، سوالف الحريم، داوديات، إلى جانب مشاركته في الفيلم السينمائي طرب فاشن.

آخر أعمال حسن البلام



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن البلام مسلسل ورثة ابن عاقول، تدور الأحداث في سوق محلية قديمة تُدعى بسوق الجت، حيث ينشأ صراع بين الباعة والتجار، ويعرض المسلسل المواقف التي تصادفها الشخصيات الخيالية أثناء عملها في السوق.

أبطال مسلسل ورثة بن عاقول

مسلسل ورثة بن عاقول بطولة حسن البلام، سماح فهد البناي، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، عبد الله الخضر، والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج عيسى دياب.