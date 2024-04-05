نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... صلاح عبد الله يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان صلاح عبد الله تريند محركات بحث جوجل، نظرًا لظهوره ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.

كما كشف الفنان صلاح عبد الله كواليس انسحابه من مسلسل يتناول قصة الفنان الراحل نجيب الريحاني، كان من المفترض أن يلعب في الدور الرئيسي قبل سنوات.

وقال: "الفنان العملاق عابد فهد كان المرشح الأول لتجسيد شخصية نجيب الريحاني، وحصلت انتقادات رغم إن الريحاني له أصول سورية تقريبا، وعابد اعتذر فكلموني".



وأضاف: "حتى قبل قيام محمد الغيطي بكتابة المسلسل، ناس كثيرة مهمة كتبوا إن صلاح عبد الله هو أنسب ممثل لدور نجيب الريحاني في ذلك الوقت سنة 2008 و2009، لكن المشكلة إن المنتج كان عايز يعرض في رمضان، وفاضل على شهر رمضان أقل من شهر، وأنا نفسي مسلسل الريحاني يتعمل حلو، والتصوير الخارجي يكون خارجي، خصوصا الفترة الأولى خارج مصر وجولاته في الصعيد، بطريقة تليق باسم نجيب الريحاني".



وتابع: "المشروع تعطل وبعدها ذهب المسلسل لشركة أوسكار ثم لشركة صادق الصباح وبعدها لصوت القاهرة، وكنت مطلوب في الدور من 2008 إلى 2010، لكن في 2010 تعبت التعب الشديد".

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وأشار: "عمرو ممثل عبقري وخفة ظل محصلتش ومبتكر، إنما الدور مش لايق عليه، والمسلسل تم عمله في ظروف صعبة ومطلعش بالمستوى اللي كنت أحلم به".



آخر أعمال صلاح عبدالله

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله مسلسل العتاولة وعتبات البهجة، وتصدرت هذه الأعمال تريند محركات بحث جوجل، وحازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

