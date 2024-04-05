لي لي قاسم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها: عايزاه أرجل مني

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة لي لي قاسم، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: عايزاه أرجل مني وقادر على تحمل المسؤولية ويراعي ربنا فيا ولا يكون بخيل".

وأوضحت لي لي قاسم خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها لا تمانع في الارتباط 20 أو 50 مرة لأنها لا تنظر إلى ردود أفعال الأشخاص ما دمت النية سليمة في أي مشروع ارتباط، معقبة: أنا ماشية بمبدأ خراب يا دنيا عمار يا دماغي".

وأشارت إلى أنها لا تريد خوض أي تجربة حب في الوقت الراهب بعد فشل زيجتها الأولى، موضحة أن اختيار الزيجة الثانية يكون أصعب بكثير من الأولى، معقبة: ربنا يديمها نعمة الرجالة كتير وموجودين بس النفس، لأنني اتوجعت من التجربة الأولى".