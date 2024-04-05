حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد خلال تصريحات تلفزيونية عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة التى يستعد لها خلال الفترة المقبلة.

وقال:"أستعد لفيلم كوميدي والعرض فى صيف 2024، وأخر رومانسي عن رواية طه الغريب تأليف محمد صادق وأنها من أعلي الروايات مبيعًا وسيكون من إنتاج أحمد السبكي وأنه بالفعل وقع عليها وقيد التنفيذ".

حسن الرداد يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل محارب



وفي سياق منفصل، كشف الفنان حسن الرداد عن أصعب مشاهد مسلسل “محارب” الذى يشارك به فى الموسم الرمضاني الحالي 2024.

وقال حسن الرداد أن مشاهد وفاة والدته فى المسلسل كان من أصعب مشاهد المسلسل لأن فكرة فقدان الأم تأثر على أى شخص سواء متوفية أو على قيد الحياة.

وأضاف: "أن أى شخص سوي سيشعر بالتأثر والحزن لأن أى إنسان من أى دين ومن أى جنسية من المفترض أنه يعتبر والدته شخص أساسي وهام".



آخر أعمال حسن الرداد



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن الرداد مسلسل محارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث مسلسل محارب



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليست له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.



أبطال مسلسل محارب



ومسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوي عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر،، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.