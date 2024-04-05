نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفلت إلهام شاهين بيوم عيد اليتيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر كرهها ليوم 4 من شهر إبريل من كل عام وهو اليوم الذى توفيت فيه والدتها وتحرص على قضاءه بشكل سنوى فى المقابر، حيث شاركت "إلهام" بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "عادة يكون يوم 4 أبريل أسود يوم فى السنة، وعادة أقضيه فى المقابر عند أمى، هو ذكرى وفاة أمي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب، ولكن هذه السنة كان مختلف، بعد زيارة أمى ذهبت للإفطار مع 200 طفل وطفلة من الأيتام ".

وأضافت: "و إحتفلنا بيوم اليتيم معا فى أجواء إنسانيه كلها خير ومحبة، بدعوة من السفارة القطرية، شكرا معالى السفير طارق الأنصاري على هذه المبادرة الإنسانية الرائعة، والحقيقه الأطفال كانوا سعداء وأعطونى طاقه من السعاده والحنان والفرحه والصدق والحب الحقيقى".

وتابعت:" تحول يومى معهم إلى أجمل يوم فى رمضان وأسعد لحظات بحبهم وصدقهم بشكرهم من قلبى، نسونى إحساس اليتم الذى يؤلمنى فى هذا اليوم والحقيقه إنى أفتقد أمى كل أيام السنة".

وأشارت:" ربنا يحمى كل الأطفال فى كل مكان، وقلوبنا مع أطفال فلسطين بشكل خاص. وأطفال سوريا وليبيا والسودان واليمن الذين يعيشوا فى ظروف صعبة، يارب يعم السلام ويعيش كل أطفال العالم فى أمان ويكون دايما غدا أجمل بالقلوب الصافيه والناس الطيبة".



