مؤلف أغنية "كامننا" عن معناها: والله ما أعرف

أحمد جودة - القاهرة - محمد موسى يسأل مؤلف أغنية "كامننا" عن معناها.. والأخير يرتبك على الهواء

أحرج الإعلامي محمد موسى، الشاعر الغنائي عنتر هلال، مؤلف أغنية "كامننا" للفنان محمد فؤاد عن معناها، عن معنى كلمة "كامننا"، ليرد عليه "والله ما أعرف".

كشف الشاعر الغنائي عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس تعاونه مع المطرب الراحل عمر فتحي، قائلا: "أول فنان يجيلي البيت عشان ياخد مني الأغاني بنفسه".

تابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، "عمر فتحي كان بيحيي من 5 إلى 6 حفلات في اليوم وهو من ابتدع الروشنة على المسرح، وبعد وفاته تحولت كل هذه الحفلات إلى المطرب عمرو دياب".