فن ومشاهير

هيثم نبيل يكشف عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

كشف الفنان هيثم نبيل عن موعد أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، حيث شارك "هيثم" صورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" حفل ثالث أيام العيد بنادي مدينة 6 أكتوبر".

 

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تعليقات الجمهور على منشور هيثم نبيل

 

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.
 

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آخر أعمال هيثم نبيل

 

جدير بالذكر أن هيثم نبيل شارك في السباق الرمضاني بألحان أغاني مسلسل نعمه الأفوكادو بطولة النجمة مي عمر
وآخر أعماله أغنية  عمرنا ما هننساكم من غناء وكلمات ولحن هيثم نبيل، توزيع، عادل حقي. 
 

وأغنية كان لينا ناس، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي. 
 

و الأغنية من كلمات والحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وهندسة صوت مصطفي رؤوف. 
 

مريم الجابري

مريم الجابري

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