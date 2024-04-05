انت الأن تتابع خبر هدى الإتربي ترد على منتقدي ملابسها في العتاولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ظهورها في المسلسل المصري "العتاولة" وتعرضها لعدد من الانتقادات ووصف ملابسها بـ "الجريئة"، ردت الفنانة السورية هدى الإتربي على الانتقادات التي وجهت لها بسبب ملابسها.



وقالت الإتربي أثناء مداخلة اعلامية : "بالعكس في موضوع اللبس بالذات كنا بنحاول نبقى شبه الطبقة البسيطة، الناس اللي مش معاهم يجيبوا لبس على الموضة، المتعارف عليهم ممكن يكونوا مبيلبسوش ده، لكن في ناس بتلبسها في الطبقة دي ومنعرفهاش".



وأضافت: "هي معتمدة على إغواء الناس عشان تحقق أهدافها، فأكيد متعودة إنها تلبس ضيق، في الآخر دينا بتفكر في إغواء اللي حواليها وهي فرحانة قوي إنها بتجيب الرجالة بدلعها، فهو شكل وملابس الشخصية أكتر من ضيق ولا لأ".



وتابعت الفنانة السورية: "والله مش شايفة إنها جريئة، شايفة إن أنا بلبس اللبس المناسب لسني وشكلي وجسمي والمكان اللي أنا فيه، سواء كنت في مهرجان أو مقابلة صحفية أو جلسة تصوير".



ويشارك مسلسل العتاولة في السباق الدرامي لرمضان 2024، ويقوم ببطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي. والعمل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى .