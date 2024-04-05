" أنا اللي نفسي أشتغل معاك".. أحمد حلمي يستجيب لطلب صلاح عبد الله

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد حلمي عن أمنيته في المشاركة بعمل فني مع النجم القدير صلاح عبد الله، بعدما صرح صلاح برغبته في العمل مع أحمد حلمي وكريم عبد العزيز.

ونشر أحمد حلمي صورة الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: “عم صلاح يا عم صلاح، ده أنا اللي نفسي أشتغل معاك يا كبير، وأكبر بيك”.

وفي وقت سابق كان قد كشف الفنان صلاح عبد الله عن أمنيته بالتمثيل مع الفنان أحمد حلمي والفنان كريم عبد الله، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية: “حظي قليل أني ممثلتش مع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، وهما صغيرين أو كبار ولو جالي شغل معاهم هعتذر بعد تصريحاتي كده لأن ممكن هما يكونوا مبيحبونيش، وصعب إن في حد ما بيحبنيش”.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى