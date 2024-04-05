بعد عرض 26 حلقة من مسلسل "صيد العقارب".. إطلالات غادة عبدالرازق تخطف الأنظار

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة غادة عبدالرازق من خلال مسلسلها الرمضاني "صيد العقارب" أن تظهر مختلفة في كل شئ بداية من الدور حيث ابتعدت قليلًا عن دور السيدة ذات القوة، وأصبحت تقدم لنا سيدة رومانسية تحب زوجها، وابنه ضعيفة أمام تميز والدها بين الذكور والإناث.

كما أيضا حرصت أن تظهر بإطلالات جذابة ومختلفة خطفت إليها الأنظار وأشاد بها الجمهور بشكل كبير، حيث تخلت عن شكرها الطويل وظهرت بشعر قصير، ابتعدت عن الميك اب الصارخ اعتمدت اللوك الهادئ والترابي في جميع مشاهدها.

غادة عبدالرازق

بجانب الملابس والتي أظهرت أنها اخترتهم بعناية من أشهر البراندات، والتي تنوعت بين الكاجوال والكلاسيك، مع إرتداء أكسسوارت مناسبة مع كل زي منهم.

تفاصيل الحلقة الـ 26 من مسلسل "صيد العقارب":

عرضت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "صيد العقارب" مع العديد من التطورات، بعد مقتل سامح في الحلقة السادسة وعدم العثور على مصطفى والذي يلعب دوره محمد علي رزق.

ليجده ياسين (محمد علاء) ويقوم بإيصاله إلى شقيقته عايدة ( غادة عبدالرازق)، بعد أن طلب منه مرافقته لمنزل سميحه (سيمون) ليقدم لها العزاء في وفاة ولدها سامح.

غادة عبدالرازق

وعندما يلتقي مصطفى بشقيقته يتم إطلاق النار عليه من مصدر مجهول.

وعلى الجانب الآخر يقوم الضابط حسام (كريم محجوب) بأمر مطابقة بصمات سامح في مكان مقتل علي (محمود عبدالمغني) ليتم غلق القضية بشكل نهائي.

كما ذهبت عايده (غادة عبدالرازق) إلى عفاف ( منال سلامة) زوجة أخيها وأخبرتها أن سامح قتل بجرعة زائده من المخدرات تعتبره الثانية هو عودة الحق زوجها الراحل.

غادة عبد الرازق

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب":

ويذكر أن شارك في بطولة مسلسل صيد العقارب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، منال سلامة، سيمون، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، وغيرهم، ومن إخراج أحمد حسن.