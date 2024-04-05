انت الأن تتابع خبر اتفرج .. مي عمر تخطف الأنظار بالعباية البيضاء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خطفت الفنانة مي عمر، أنظار رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، في أحدث ظهور لها، خلال الساعات القليلة الماضية.
وشاركت مي عمر مجموعة
- من الصور لها على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام ، حيث ظهرت عباية من اللون الأبيض وهي تجلس وتضع رجل على رجل ليكشف عن جمالها ورشاقتها. ، مما أظهر جمالها وقوامها الممشوق، ما عكس أنوثتها،و واناقتها.
مي عمر
- اعتمدت مي عمر من الناحية الجمالية قصة شعر بسيطه تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، ما تناسب مع لون بشرتها و رسمة وجهها مع خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي ، بالإضافة إلي أنها استخدمت تارت أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.