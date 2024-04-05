نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق لطفي يحتفل بنهاية تصوير "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان طارق لطفي رسالة شكر لفريق مسلسل “ العتاولة” آخر يوم تصوير من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب طارق لطفي:'النهاردة آخر يوم في تصوير العتاولة أنا مش مصدق وكلنا مش مصدقين إنه خلاص مش هنشوف بعض كل يوم صبح وليل زي الخمس شهور إللي فاتت قربتنا من بعض اكتر واكتر بقينا عيله واخوات، أنا شخصيا كسبت كتير علي كل المستويات بشكر كل إللي العتاولة عتل عتل عتاولة الانتاج

علي راسهم الاستاذ الكبير.

تابع:' صادق الصباح...أنور الصباح

الاستاذ علي حسن، محمد عبد الغني عايشه عبد الرحمن، تامر انور.عمر إنسان كريم رضا هرم توبه مراد محمد عطيه خالد عتاولة الاخراج

علي راسهم أخويا الموهوب الشاطر جدااا احمد خالد..



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى