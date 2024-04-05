نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس فيلم 'عالماشي' لـ علي ربيع (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية المنتجة لفيلم علي ربيع عالماشي صور من كواليس العمل تجمع ابطاله، وذلك قبل أيام من طرحه بدور العرض السينمائية.

وصف ابطال العمل من قبل في اكثر من لقاء بان كواليس العمل كانت مميزة وكوميدية، في عمل مختلف يحتوي علي جرعة كبيرة من الكوميديا ستقدم للجمهور في عيد الفطر.



موعد عرض فيلم عالماشي لـ علي ربيع

وينطلق فيلم عالماشي لـ علي ربيع في 10 إبريل الجاري، الذي يعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

ويذكر ان فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤.

قصة فيلم عالماشي لـ علي ربيع

تدور أحداث فيلم عالماشي لـ علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ احداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

آخر أعمال الفنان على ربيع

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح، وايضا فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

497687_0

497684_0

497685_0

497690_0

497689_0

497688_0

497682_0