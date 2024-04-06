"حدثت خيانة".. الشاعر عنتر هلال يعتذر لـ محمد فؤاد عن تصريحاته الهجومية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - علق الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تصريحاته الهجومية على المطرب محمد فؤاد، والتي كانت نصها: "محمد فؤاد بياكل عيش وفكره محدود لأنه معاه دبلوم صنايع".

فيديو - "حدثت خيانة".. الشاعر عنتر هلال يعتذر لـ محمد فؤاد عن تصريحاته الهجومية

وقال عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دار حديثي جانبي بيني وبين أحد الصحفيين ليس للنشر ولكنه خان الأمانة، ومحمد فؤاد لا يخجل من شهادته وذكرها كثيرا في عدد من المقابلات التليفزيونية.

وحرص الشاعر الغنائي عنتر هلال، على تقديم الاعتذار للمطرب محمد فؤاد، لافتا إلى أنهم مختلفين فكريا باستمرار رغم كتابتي لعدد كبير من أغانيه ولا أعلم سببا لهذا الاختلاف، معقبا:"كميتنا مش راكبه مع بعض".