نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاعر عنتر هلال يتهم أحمد مكي بسرقة أغنيته.. ويؤكد: مش هسيب حقي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الشاعر الغنائي عنتر هلال، الفنان أحمد مكي بسرقة إحدى أغانيه واستخدامها في فيلمه "طير إنت"، قائلا: مش هسكت على حقي وبقول لأي حد سرق حقي احذر انتقام ربنا منك وربنا هيبتليك بعقاب شديد جدا ومؤلم وهشوفه بعيني".

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وتابع عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا كنت عامل أغنية "تملي الصبح بدري" للمطربة نسرين في مسرحية للأطفال اسمها "صانع الألعاب"، وأحمد مكي خدها وغناها في فيلم طير إنت".

وأوضح الشاعر الغنائي عنتر هلال، أنه تواصل مع سكرتيرة الفنان أحمد مكي وعملتلي بلوك، ولا يوجد لدي أموال لرفع دعوى قضائية ضده وفوضت أمري لله ورفعت دعواي لله هو حسبي ووكيلي".