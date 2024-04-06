نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب.. يحيى ابن المؤذن يجتمع بحبيبته نورهان.. الحلقة 26 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزوج يحيى ابن المؤذن من حبيبته نورهان بعدما نجحت نورهان في الهرب من قلعة آلموت مع زوجة حسن الصباح والوصول إلى مدينة أصفهان، في نفس الوقت الذي قرر فيه يحيى عدم تنفيذ مهمة الصباح بقتل الخليفة العباسي والذهاب إلى قصر السلطان ليكشف له كل ما حدث في القلعة، ويقرر السلطان أن يكافئ الحبيبين ويجمعهم.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.