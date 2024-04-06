الشاعر عنتر هلال: الراحل حلمي بكر كان بودي جارد الأغنية المصرية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، كان بودي جارد الأغنية المصرية فكان حارسا على الهوية الغنائية والفنية لمصر وخاض حربا ضروسا وتصدى لكل من حاول تزييف الذوق العام.

فيديو.. الشاعر عنتر هلال: الراحل حلمي بكر كان بودي جارد الأغنية المصرية

واتهم عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان أحمد مكي بسرقة إحدى أغانيه واستخدامها في فيلمه "طير إنت"، قائلا: مش هسكت على حقي وبقول لأي حد سرق حقي احذر انتقام ربنا منك وربنا هيبتليك بعقاب شديد جدا ومؤلم وهشوفه بعيني.. وأنا كنت عامل أغنية "تملي الصبح بدري" للمطربة نسرين في مسرحية للأطفال اسمها "صانع الألعاب"، وأحمد مكي خدها وغناها في فيلم طير إنت".

وتابع الشاعر الغنائي عنتر هلال، أنه تواصل مع سكرتيرة الفنان أحمد مكي وعملتلي بلوك، ولا يوجد لدي أموال لرفع دعوى قضائية ضده وفوضت أمري لله ورفعت دعواي لله هو حسبي ووكيلي".