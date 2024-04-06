الشاعر عنتر هلال يكشف عن أبرز الداعمين له في مشواره (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن أول شخص دعمني في مشواري الفني شقيقي الأكبر أبو زيد وكان مؤمن بموهبتي، وبعد أن تزوجت أصبحت زوجتي أكبر داعم لي وساهمت بشكل كبير فيما وصلت إليه الآن.

فيديو.. الشاعر عنتر هلال يكشف عن أبرز الداعمين له في مشواره

وأضاف عنتر هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "على المستوى المهني لا أنسى فضل المنتج عاطف منتصر والشاعر مرسى السيد"، مستطردا: "منتجين الكاسيت أبرز أشخاص أذوني ي حياتي وأكلوا عليا حقي".

وتابع الشاعر الغنائي عنتر هلال: أن "هناك أحد المنتجين الكبار نصاب كبير وقعت معاه على عقد مجرد من الحقوق بعد أن دعاني قبلها على عزومة عشان يكسر عيني".