نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد توجه رسالة لـ بوسي شلبي ووفاء عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة خاصة للفنانة وفاء عامر والإعلامية بوسي شلبي من خلال مقطع فيديو لمداخلتها معهم عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C5ZZKaPoU0l/?igsh=MXB2MXN5dnpoczBuYQ==

كتبت نبيلة عبيد:' الله علي جمالكم بوسي شلبي وفاء عامر أحلى مكالمة عملتها عشان مليانه حب

نعت النجمة نبيلة عبيد الموسيقار حلمي بكر، وذلك بنشر صورة له عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل آلصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت “نبيلة” على الصورة قائلة: "البقاء لله...وداعا الموسيقار الكبير حلمي بكر.. اسعدتنا طوال مسيرتك الفنيه بالعديد من الأعمال الفنيه العظيمه واليوم نبكي على غيابك...إلى رحمة الله تعالى وخالص العزاء إلى محبيك وعائلتك".

رحل عن عالمنا منذ قليل الموسيقار الكبير حلمي بكر، بعد صراع كبير مع المرض دام لمدة سنوات.

وكان قد تصدر اسم الملحن حلمي بكر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت زوجته سماح القرشي، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي نقل على أثرها إلى المستشفى.

وتعرض حلمي بكر لحالة نفسية سيئة بعد مروره بأزمة صحيه صعبة، ويقيم حاليًا داخل منزله بمنطقة المهندسين، بعدما قضى قرابة الشهر داخل أحد المستشفيات القريبة من المنزل، بعدما شعر بضيق شديد ونغزة في الصدر.