نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الجلاد: "سألت صفوت الشريف ليه بعض الأجهزة مش بتحبني وقالي ده حقيقي لكن بيحترموك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن موقف جمعه بالوزير الأسبق صفوت الشريف قائلًا: "في يوم السيد صفوت الشريف الله يرحمه كان احيانا يقولي مبتعديش تشرب معايا قهوة ليه، مش انا ابوك وابو الصحفيين، فا اعرف ان فيه حاجة، وابدأ ادور في المصايب اللي انا عملتها، ونتفق أو نختلف هو كان سياسي عبقري".

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "في وسط الكلام، وقبل ما يطلب مني حاجة، قلتله عايز اسأل حضرتك سؤال، ليه بعض الأجهزة في مصر مش بتحبني، قالي اللي انت قلته حقيقي، مش بيحبوك لكن بيحترموك، قلت له الاحترام عندي هو الأهم، قالي انت بقيت مغرور، قلتله لا مش الحب ده في القلب والرسول صلى الله عليه وسلم قال لربنا القلب ده مش ملكي، وبالتالي مش هطلب المستحيل، لو مش بتحبوني لكن أقل حاجة الاحترام، وانا بحترم الناس وعايزها تحترمني، والواقعة دي هو حكاها لصديق عزيز أكبر مني، قاله مجدي جاوبني اجابة غريبة جدًا وقالي مش عايز حب وعايز احترام، هل ده غرور، فا صديقي رد عليه قاله، لأ طبعًا بس طبيعي مش هيجبر حد يحبه لكن هيحط حدود للتعامل".

مواعيد برنامج اسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

