نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي الجلاد: "دعيت على اللى منعنى من الظهور والدعوة اتحققت وشفته بعيني أثناء الإطاحة به" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن سبب اختفائه عن الساحة الإعلامية قائلًا: "سر الاختفاء ممكن يكون عشان الناس بتصدقني، مسألة الاختفاء سؤال دائم وفي ناس بتسألني في الشارع، والقصة أن في وقت ما كان اختفاء طواعية أو قسريًا، يبدو ان فيه اتفاق بين طرفين ان ده مش وقت مجدي إنه يتكلم، وربما يكون هناك تصالح بين الطرفين ان ده مش وقت مجدي، وانا سعيد بده، احيانا الظروف اللحظية أو الزمنية في المرحلة الحالية تكون ميزتك هي اللي تمنعك، ان اراد الله ان مجدي قريب من الناس، واغلب الناس مؤثر عندهم وسعيد لأني متصالح مع نفسي ومش هطلع الا اما اقول كلمتي".

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "وفيه شخص ذو نفوذ قوي جدًا في الدولة، وهو عايش لكن مش في منصبه، وحصل أن نتيجة لبعض ارائي المختلفة مع الدولة، قال بالحرف الواحد مجدي مش هيطلع في التليفزيون تاني، وبعدها قال إني هتحبس، ووصلي الكلام ده مع الأستاذ مكرم محمد أحمد اللي كان خايف عليا، وقتها دعيت على هذا الشخص، لأنه كان يحاربني في شغلي وبيتي وبنتي، قلت دعوة علمهالى أحد أهل الدين لما حكيت له، اللهم ارني في من ظلمني آية إن كان قد ظلمني، وسبحان الله احمدك يارب، والدعوة اتحققت نصًا، واني شفته بعدما أطيح به، وفرضت عليه إقامة جبرية، ولم أشمت، وبالصدفة، كأن ربنا ساقني لهذا المشوار عشان اشوفه، كنت عايز اقول اني أحد المظاليم مش المظلوم الوحيد، ومش ممكن اسامحه".

مواعيد برنامج أسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

