نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتقام باسم سمرة وكشف المستور.. ملخص الحلقة 26 من "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل “العتاولة” أحداث كثيرة،وتطور سياق الحدث من الانتقام وكشف المستور.



وبدأت أحداث الحلقة مع اتفاق عيسى الوزان مع عائشة على الزواج وإقامته أمام بيت العتاولة للإنتقام.



يدفع عيسى الوزان كفالة لإخراج دبة وأبو جازية من السجن ويتفق معهما على اقتحام حارة العتاولة، ويجبر عاطف على طلاق شادية، ويعلن زواجه من عيشة ويقرأ الفاتحة مع والدها، ويقوم رجاله بضرب خضر بشدة، ويهدده بأنه سوف ينتقم من كل أهله ليجلب حق أخته فاطمة.



وتفجر الحلقة كشف سر نسب أحمد السقا، حيث تخبر سترة نصار أنه ليس نجلها وأنها لن تضحي بأولادها من أجله، وتقوم بالاستشهاد بالعم فوزي ويخبرهم أن سترة كلامها سليم، وأن خميس فتيحة والده وأن والدته هي سيدة جريجية.



مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى