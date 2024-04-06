نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. ملخص الحلقة 26 من "بـ100 راجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة 26 من مسلسل بـ 100 راجل بطلب هاني من مهران التخلص من صقر وقتله ليخبره مهران أنه كان ينتظر هذا الأمر منذ مدة طويلة ويطمئنه أنه سينفذ أمره.



يذهب عباس مع علام ولبنى لمقابلة صاحبة موقف السيارات الجديدة ليدخلوا في حالة صدمة بعد معرفتهم أنها تكون غالية لتخبرهم غالية أن المعلم بدر هو من سيدير الموقف ليغضب علام وعباس من الحديث وتخبرهم أن علام أراد أن تطلب سوزي من عابد الطلاق ليتزوجها وأنها ستقوم بإعطاء عقد رهن المنزل و10 مليون جنية وتسجيل موقف السيارات باسم من سيقتل عباس.



تسمع دودي زوجها مهران وهو يتحدث مع أحد رجاله ويطلب منه أن يهجم على مخازن صقر لإحضار السلاح لكي يغضب صقر من عبد الله بعد عدم استطاعته حماية المخازن، لتذهب دودي لتخبر عبد الله وتحذره من مهران وما سيفعله.

يخبر عبد الله، صقر عن ما قالته دودي له ليطلب منه صقر أن ينتبه من مهران ويحضر حراس لـ غالية ويقوم بنقل الأسلحة من المخازن ويذهب بها لفيلته في منطقة بدر، تحاول لبنى أن تقنع علام بحديث غالية من أجل الحصول على الأموال وتخبره أن والده قد كبر وأن غالية لم تحدد طريقة قتله ولكن يخبرها علام ألا تتحدث في هذا الأمر.

تطلب مشيقة وصقر من ابن عمها من الصعيد أن يساعدهما في الوقوف أمام هاني ووقف السلاح الذي يدخل إلى مصر عن طريقه ليوافق ابن عم مشيقة على مساعدهما، تحاول لبني أن تقتل عباس أثناء نومه.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

