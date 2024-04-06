نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى زاهر تعلق على إشادة تامر حبيب بـ "أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ليلي زاهر على إشادة تامر حبيب بمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” من خلال تصريحات تليفزيونية حيث نشرت ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت ليلى زاهر: "دي شهادة والله مبسوطة أنه عجبك بجد شكرا جدا".

"أعلى نسبة مشاهدة"

يشارك مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.