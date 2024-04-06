نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أحداث الحلقة 26 من مسلسل "بيت الرفاعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي، حول زيارة "ناهد "عايدة رياض لنجلها “فاروق” في منزله لكنها لم تجده وأخبرتها زوجته “رقية” أنه تم القبض عليه بسبب اتهامه فيقتل عمه “عبد الحميد” الفنان سيد رجب، فعلى الفور اتجهت لقسم الشرطة، وقامت بتسليم نفسها لتبرئة نجلها، واعترفت لظابط الشرطة بطريقة قتله له، وعن الدوافع التي جعلتها تقتله.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل بيت الرفاعي

ذهب "فاروق" لمنزله وعرف من “عجوزة”بأن والدته جاءت لزيارته ثم غادرت مسرعة، فقلق عليه، واتجه لقسم الشرطة لكي يبحث عنها، فهناك علم من محاميه أنها اعترفت على نفسها، فغضب من" يحيى" الفنان تامر نبيل، الذي كان سببًا في القبض عليها، واتصل به وأقسم على أن يأخذ حق والدته منه، ثم اتجه لزيارة والدته، التي حكت له كل ماحدث، منه اختطافها من قبل الدكتور ياسين أمير كرارة.

فكر فاروق في الانتقام، لذا طلب من مساعده “عجوزة” أن يقوم بقتل يحيى، فسمعته “رقية”، التي اتصلتبه أكثر من مرة لكنه لم يرد عليها، فاستعانت بشقيقتها جمالات رحاب الجمل، التي طلبت منها أن إخبار “ياسين” لكي يقوم بإنقاذه، فذهب على الفور لمكتب "يحيى" وهناك رأه أحد رجال فاروق، لكنه هرب منه، وعلم فاروق بعد ذلك أن زوجته من تقوم بنقل أخباره لاخواتها.

وانتهت الحلقة بحديث يحيى مع ياسين وتدبيرهم لخطة للإيقاع بعجوزة مساعد فاروق، لإثبات برائته في قضية قتل نسمة، لأنه على يعلم بمن الذي قتلها، وبالفعل أحضره له محمد لطفي وإبراهيم السمان.



نجوم مسلسل بيت الرفاعي



المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وآخرون من النجوم، من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.