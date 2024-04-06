لقاءات وعروض فنية متنوعة بالدقهلية احتفالًا بيوم اليتيم

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الدقهلية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، في إطار برامج وزارة الثقافة.

كفالة اليتيم

وأقام بيت ثقافة السنبلاوين محاضرة بعنوان "كفالة اليتيم"، تحدثت خلالها إيناس أحمد، عن مفهوم التكفل بطفل يتيم، موضحة فضله وأهم شروطه، وأقام بيت ثقافة البصراط ورشة حكي تناولت خلالها أسماء شرف أشكال الإحسان إلى اليتيم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتعليمه وتعزيزه في المجتمع، وتقديم النصح والإرشاد له.

كما شهدت كل من حضانة فارس الخاصة، ومكتبة شبرا سندى لقاء حول ضرورة رعاية الطفل اليتيم وضمان حياة كريمة له من خلال تقديم الدعم والمساندة.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، أمسية أدارها الشاعر سمير صبري، وقدم خلالها قصيدة بعنوان "عايش حياة"، أعقبها قصائد وطنية للشاعر محمد السيد.

عرض فني لفرقة المنصورة للفنون الشعبية

فيما شهد نادي النيل عرضًا فنيًا لفرقة المنصورة للفنون الشعبية، تضمن باقة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان أحمد القاضي، منها "الإسكندراني، الفلاحي، وضحكة قلب" وسط تفاعل كبير من الحضور.

