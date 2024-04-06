الليلة.. مصطفى شعبان ضيف برنامج "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان مصطفى شعبان، في برنامج “حبر سري”بموسمه الثامن، مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على شاشة قناة القاهرة والناس، على مدار يومي السبت والأحد.

مصطفى شعبان ضيف برنامج حبر سري

ومن المقرر أن يتحدث الفنان مصطفى شعبان خلال استضافته ببرنامج “ حبر سري” عن حريق ديكور مسلسل “المعلم” الذي يتم عرضه في موسم رمضان الحالي، ورأيه في تقديم المشاهد الجريئة.

كما يكشف مصطفى شعبان تفاصيل منصبه كمستشار فني باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، كما يكشف سبب ابتعاده عن السينما.

موعد برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب أذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلاد أبي رعد، على شاشة القاهرة والناس.

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان، شارك بمسلسل" المعلم " الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشارك في العمل كلا من: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.