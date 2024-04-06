نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور انطلاق احتفالية ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات مساء أمس الجمعة 5 إبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الديني

تضمن البرنامج مجموعة من الإبتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية منها موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن، دعوني أناجي حبيبى لـ أحمد عبد الله، المسك فاح - النبى ذلك الإمام من التراث، أنا بمدح النبى لـ إيهاب توفيق، صلاة الله ذي الكرم لـ محمد الرمال، لاجل النبى لـ محمد الكحلاوي، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، كل حسن في البرايا لـ حسام صقر، تم البدر بدري لـ عبد العظيم محمد، قل ادعو الله لـ كمال الطويل، محمد يا رسول الله، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودي، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي، أداء آيات فاروق، إبراهيم فاروق، حسام صقر، محمد البحيري، إيهاب ندا، طه حسين.