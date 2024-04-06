يوسف الأشقر: «العتاولة» خطوة مهمة في مسيرتي.. واستفدت كثير من أحمد خالد موسى

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان يوسف الأشقر الذي يقدم دور «مراد» في مسلسل «العتاولة» عن سعادته بالمشاركة في العمل الضخم الذي يعرض حاليًا عبر قناة إم بي سي مصر.



تصريحات يوسف الأشقر



وقال «الأشقر» في تصريحات صحفية، "مسلسل العتاولة بالنسبة لي مش مسلسل.. العتاولة بالنسبة لي خطوة مهمة في مسيرتي الفنية وعملي مع نجوم كبار وعتاولة تمثيل حقيقيين وتوجيهات الأستاذ الكبير أحمد خالد موسى مخرج العمل استفدت منها كثيرًا".

وتابع: "اتخضيت من حلاوة هؤلاء النجوم أبطال العمل مثل الأستاذ أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، ومي كساب وغيرهم مش عايز انسى حد لكنهم كلهم كانوا مكسب كبير وأساتذة كبار وإخوات بمعنى الكلمة رغم إنه كان ماراثون تمثيل إلا إنه كان مليان طاقة إيجابية ومحبة بين الجميع لم أشاهده من قبل.. ويوم الفركش كان يوم حزين لأن إحساسنا إن إحنا لسة عندنا كتير نقدمه لبعض وللعمل من فن ومحبة واحترام".

واختتم: "بالنسبة لنا مسلسل العتاولة لسه ما خلصش والعتاولة مش اسم.. العتاولة صفة لكل صناع العمل فهم عتاولة حقيقيين".



آخر أعمال يوسف الأشقر



يذكر أن يوسف الأشقر كان قد شارك في عدد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها "الاختيار وبين السطور وتوبة وملوك الجدعنة".